Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Kursziele für Papiere von Fluggesellschaften in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie an die aktuelle Kerosinpreisprognose und das Wechselkursniveau an. Air France-KLM sei derzeit in einer Sondersituation. Lobbenberg bleibt optimistisch, dass ein neuer Chef eine Reform anschieben kann./ag/la Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000031122