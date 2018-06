Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Mitch Collett passte seine Schätzungen für den Konsumgüterhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem an den Streik der Lkw-Fahrer in Brasilien und jüngste Wechselkursbewegungen an./ag/la Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-06-22/08:39

ISIN: GB00B10RZP78