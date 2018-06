Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer von 120 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Race berücksichtigt in seinem Bewertungsmodell künftig die Schätzungen für den Konzern nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Angesichts des guten Gewinnsteigerungspotenzials seien die Papiere niedrig bewertet, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Datum der Analyse: 22.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0046 2018-06-22/08:45