Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zooplus von 126 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Onlinehändler für Heimtierbedarf stehe von allen Seiten unter Druck, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge dürfte weiter unter dem immer härteren Konkurrenzkampf leiden. Profitables Geschäft werde immer schwieriger, so der Experte. Die aktuelle Bewertung hält er daher für zu ambitioniert./ag/la

Datum der Analyse: 22.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005111702

AXC0047 2018-06-22/08:51