Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica von 9,60 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der spanische Telekomkonzern leide in Lateinamerika weiterhin unter Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Robilliard senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2019 um bis zu 2 Prozent./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-06-22/09:02

ISIN: ES0178430E18