Die Aktie der Deutschen Bank ist in den vergangenen Wochen kräftig unter die Räder gekommen und notiert derzeit auf dem Niveau des 12-Monats-Tiefs bei 9,28 Euro. Wie jetzt bekannt wurde, erwägt die Ratingagentur Fitch eine Abstufung der Bonitätsnote der Deutschen Bank . Der Ausblick für das Rating wurde auf "negativ" von "stabil" gesenkt, wie Fitch am Donnerstagabend in London...

Den vollständigen Artikel lesen ...