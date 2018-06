Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler nach einer Gewinnwarnung von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Kristina Church senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Ertragsprognosen für den Autobauer und berücksichtigte dabei sowohl niedrigere Absatzzahlen als auch das schlechtere Preisumfeld. Ihr weiterhin negatives Anlagevotum begründete Church unter anderem damit, dass es den Stuttgartern bei der Entwicklung neuer Modelle an Dynamik mangele./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-22/09:34

ISIN: DE0007100000