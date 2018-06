Allianz-Calls mit hohem Gewinnpotenzial bei Kurserholung auf 185 EUR

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) zählte im frühen Handel des 22.6.18 mit einem Kursanstieg von bis 1,06 Prozent zu den besten im DAX-index gelisteten Werten. Als Grund für den Kursanstieg wird die von der Privatbank Berenberg veröffentlichte Neubewertung in Form der Hochstufung der Aktie von "Halten" auf "Kaufen" genannt. Das Kursziel wurde wegen der attraktiven Bewertung der Aktie von 175 auf 205 Euro angehoben.

Wenn die in den vergangenen Wochen stark unter Druck geratene Allianz-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der Verluste aufholen kann, dann wird ein Investment in Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 22.8.18, BV 0,1, ISIN: DE000ST1Y0T7, wurde beim Aktienkurs von 175,42 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt.

Kann sich die Allianz-Aktie, die noch vor einem Monat oberhalb von 190 Euro notierte, in den nächsten vier Wochen auf 185 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+126 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 168,78 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 168,78 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF46459, wurde beim Aktienkurs von 175,42 Euro mit 0,71 - 0,72 Euro taxiert.

Gelingt der Allianz-Aktie die Erholung auf 185 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,62 Euro (+125 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 164,9735 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 164,9735 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD03124, wurde beim Aktienkurs von 175,44 Euro mit 1,07 - 1,08 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,00 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de