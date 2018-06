Silver Lake Resources ISIN: AU000000SLR6 ist ein rein australisches Goldproduktions- und Explorationsunternehmen, das im Bezirk Eastern Goldfields in Westaustralien erfolgreich tätig ist.Die Landposition von Silver Lake in Westaustralien erstreckt sich über sehr aussichtsreiche Liegenschaften, die Gold und Silber enthalten.Silver Lake Resources hat 3 produzierende, hochgradige Untertage-Minen und ist Schulden frei.Alle drei hochgradig produzierenden unterirdischen Minen sind entlang des Strike und in der Tiefe offen und haben eine lange Geschichte von Ressourcen.Silver Lake verfügt über JORC-Ressourcen und JORC-Erzreserven (Stand: 30. Juni 2017) mit 3,3 Millionen Unzen Gold einschließlich 0,5 Millionen Unzen Reserve.http://www.silverlakeresources.com.au/JORC-CodeDer Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ("JORC Code") ist ein profe...

Den vollständigen Artikel lesen ...