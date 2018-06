Nachdem die Übernahme von Monsanto durch Bayer vor Kurzem unter Dach und Fach gebracht werden konnte, haben nun auch einige Analysten den Wert erneut genauer unter die Lupe genommen. Der Großteil erwartet in den kommenden Monaten einen deutlichen Kursanstieg. Besonders optimistisch präsentieren sich die Analysten der Deutschen Bank. Sie haben ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 120 auf 137 Euro angehoben- dies entspricht einem Potenzial für die Aktie ausgehend vom aktuellen Kurs von 97,62 Euro von mehr als 40 Prozent. Analyst Tim Race berücksichtigt in seinem Bewertungsmodell künftig die Schätzungen für den Konzern nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Angesichts des guten Gewinnsteigerungspotenzials seien die Papiere niedrig bewertet, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.

