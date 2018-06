...dennoch gehen wir es in der Actien-Börse von heute an. Runde Basis 13 $. Der Schlüssel ist: Die Usergemeinde der Welt ist fast unbegrenzt. Gestern lieferte der Bilderdienst Instagram den Beleg dafür. Es wurden gerade 1 Mrd. User registriert. Inzwischen mit der Tendenz, dass diese Dienste bezahlt werden müssen und nicht mehr gratis gelten. Damit ist die Einschätzung von Userkonzepten neu zu definieren. Und erstmals prüft APPLE den Eintritt in diesen Markt, was bisher nicht zu ihren Zielen gehörte. Denn die Modelle gleichen in der Tat einer Gelddruckmaschine. Das ist der einzige Grund, warum wir bei APPLE mitspielen. Zu SNAP: Die Basis für Käufe liegt bei 11 bis 13 $, also relativ breit undnatürlich mit hoher Volatilität. Hier sitzen Sie am Spieltisch und können jederzeit Ihren Einsatz erhöhen oder reduzieren.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



