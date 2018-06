Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung von Daimler von 105 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die von den Stattgartern angeführten Gründe dürften BMW umso mehr treffen, exportiere man doch hier zweimal soviele Fahrzeuge von den USA nach China, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen entsprechend an. Da BMW nur einen stabilen operativen Gewinn avisiert habe, gebe es keinen Grund zurückzurudern. Der Puffer für weitere Belastungen schrumpfe allerdings. Für 2019 bleibt Schuldt aber optimistisch und rechnet dann wieder mit Gewinnwachstum./ag/la

Datum der Analyse: 22.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005190003

AXC0079 2018-06-22/11:02