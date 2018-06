Die Commerzbank hat das Kursziel für Dürr nach Ausgabe von Bonusaktien von 102 auf 51 Euro halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Damit verdopple sich die Aktienanzahl und der Kurs sinke entsprechend um die Hälfte, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen und der Bewertung des Maschinenbauers habe sich überhaupt nichts geändert./ag/la Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-22/11:01

ISIN: DE0005565204