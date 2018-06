Aktie im Fokus - Wacker Neuson

Die Aktie von Wacker Neuson bildete am 24. Januar 2018 ein Hoch bei 33,86 Euro aus. Das Wertpapier korrigierte noch am 19. und 20. Juni 2018 auf jeweils 23,60 Euro, bevor es am 21. Juni weiter einbrach. Aufgrund dieses Kursverlaufs könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ermittelt werden.

Die Widerstände kämen bei 23,60 Euro, 26,02 Euro und 27,52 Euro in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 21,18 Euro, 19,69 Euro und 17,26 Euro auszumachen. Die Experten von Kepler Cheuvreux vergaben ein Ziel von 26,00 Euro. Dieses Kursziel wäre mit dem Widerstand von 26,02 Euro hinreichend technisch zu bestätigen.

