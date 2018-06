London (www.fondscheck.de) - Das britische Unterhaus stimmte diese Woche knapp gegen die Vorlage, die dem Parlament ein Vetorecht gegen die künftige Brexit-Vereinbarung mit der EU eingeräumt hätte, so die Experten von Investec Asset Management.Damit sei es der Regierung gelungen, proeuropäische Abgeordnete in der Konservativen Fraktion mit Versprechungen zum Einlenken zu bewegen. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des Brexit-Referendums stelle sich außerdem die Frage, welchen Einfluss der Brexit in diesen zwei Jahren auf UK-Anleihenmärkte habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...