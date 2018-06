Den Blockbuster heute um 20.15 Uhr auf Kanal eins schauen? Oder wann und wie oft man möchte bei Netflix? Das 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph in Los Gatos, Kalifornien, gegründete Unternehmen war zunächst eine Online-Videothek und versandte Filme auf DVD und Blu-ray an seine Kunden. Diese Idee kam Hastings, als er sich über die hohe Strafe für eine verspätete Rückgabe einer Apollo-13-DVD in einer Videothek geärgert hatte. 2007 stieg Netflix dann ins Video-on-Demand-Geschäft ein und ermöglichte den Abonnenten einen Zugang zu Filmen und Serien per Streaming. Im März 2018 zählte Netflix weltweit 125 Millionen Abonnenten in 190 Ländern.

Übernahme, wie auch immer

Für den Erfolg von Netflix kommt es neben den Eigenproduktionen darauf an, bestehende Kooperationen mit Studios und Sendern aufrecht zu halten sowie neue Partner zu gewinnen. Ebenso gilt Netflix als ein interessanter Übernahmekandidat. Immer wieder wird über ein Interesse von Apple, Google oder Disney spekuliert. Eine andere Vision brachte die New York Times Anfang Januar zu Papier: Dass Netflix mit seinem Geschäftsmodel die TV-Industrie revolutionieren ...

