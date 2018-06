Die Investmentbank Equinet hat Evonik mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung aufgenommen. Selbst kleine Schritte hin zu einer aktionärsfreundlicheren Unternehmenskultur dürften zu einer deutlich besseren Kursentwicklung der Papiere des Spezialchemiekonzerns führen, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der lange Zeit belastende Methioninmarkt kein größeres Risiko mehr./ag/ajx Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-22/11:16

ISIN: DE000EVNK013