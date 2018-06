BERLIN (Dow Jones)--Den wachsenden Zweifeln am raschen Ausbau der Glasfaserleitungen für schnelles Internet in Deutschland will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit besseren Bedingungen für Investoren begegnen. "Unser Ziel ist, dass zukünftig mehr in Gigabitnetze investiert wird und das vor allem dort, wo heute noch Lücken sind", erklärte der CDU-Politiker vor Beginn eines Forum zur Thematik in seinem Hause.

Gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen strebt Altmaier passende Vorschriften an, damit sie mehr Leitungen verlegen. Der Europäische Rechnungshof hatte in einer Untersuchung Anfang Juni davor gewarnt, dass Deutschland droht, abgehängt zu werden. Das Ziel, bis 2025 Höchstgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, sei mit der aktuell genutzten Technik "wahrscheinlich nicht zu verwirklichen".

Die alten Telefonkabel aus Kupfer haben die Prüfer als Hindernis ausgemacht. In den meisten Fällen liegen sie nach wie vor auf der sogenannten letzten Meile zwischen Verteilerkasten und den Anschlüssen von Privatkunden und Firmen. Die Deutsche Telekom ertüchtigt zwar diese alten Verbindungen mittels Vectoring. Die Geschwindigkeiten von Glasfaserkabeln lassen sich damit aber nicht erreichen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2018 04:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.