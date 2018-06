Schlüchtern (ots) - Living Haus ist für sein innovatives Lifestylemagazin "zuhause" beim German Brand Award mit einer Special Mention in der Kategorie "Brand Creation - Print" ausgezeichnet worden. Mit dem Preis für das außergewöhnliche Magazin honorierte die hochkarätige Jury bei der Verleihung am gestrigen Donnerstagabend in Berlin den innovativen Charakter des Magazins und dessen Beitrag zum Markenerfolg von Living Haus.



Der vom German Brand Institute ausgelobte und vom Rat für Formgebung initiierte Preis für erfolgreiche Markenführung zeichnet jedes Jahr einzigartige Marken und Markenmacher wie Living Haus aus: Mit "zuhause" bringt Living Haus das Kampagnenmotto "Wir haben Zuhause verstanden" auf den Punkt, hieß es in der Würdigung. Frisch, frech und unkonventionell: So begeistere das Magazin Hausbauinteressierte und Baufamilien mit spannenden Artikeln von etablierten Bloggern zu Themen wie Interior, Architektur, DIY, Garten, Sport, Food, Reisen, Lifestyle & Living. Kurz: Themen rund um alles, was ein Zuhause ausmacht.



"Unser Magazin 'zuhause' verkörpert natürlich all die Themen, die Living Haus ausmachen, die aber auch unsere Baufamilien mit ihrem zukünftigen Zuhause verbinden", erklärt Sven Keller, Marketingleiter bei Living Haus nach der Preisverleihung. Wir wollten von Anfang an ganz bewusst mehr Emotionalität, mehr Dynamik und mehr Spaß rüberbringen. Und das ist uns offensichtlich sehr gut gelungen."



Bereits im vergangenen Jahr war Living Haus beim German Brand Award dafür ausgezeichnet worden, dass es als junges Start-up von Anfang an als dynamischer und emotional positionierter Player einen Kontrapunkt in einem sonst eher beschaulichen Markt setzt.



Über Living Haus



Living Haus, die Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker GmbH, bietet Baufamilien ein Ausbauhaus-Konzept mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität. Mehr zu Living Haus: livinghaus.de



