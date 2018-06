Was für eine Rallye: Nachdem die Aktie von Idorisa, die mit 0,1 Prozent per Ende März zu den kleinsten Beteiligungen von BB Biotech zählt, bereits zum Jahreswechsel 2017/18 eine kräftige Rallye hinlegen konnte, folgt nun die nächste Welle. Die zwischenzeitliche Konsolidierung ist damit abgeschlossen. Das bisherige Allzeithoch bei 26,54 Euro ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Idorsia ist erst seit dem Sommer 2017 an der Börse notiert. Das Unternehmen resultiert aus der Übernahme von Actelion durch Johnson&Johnson. Es handelt sich bei Idorsia um den Forschungs- und Entwicklungsteil der ehemaligen Actelion. Die Geschäfte lenkt der ehemalige Actelion-Chef Jean-Paul Clozel. Er setzt alles daran, Idorsia zu einem der führenden Biopharma-Unternehmen zu formen. Noch befindet sich die Gesellschaft allerdings in einem frühen Stadium, die Pipeline ist jedoch vielversprechend. . In der Entwicklung befinden sich Medikamente gegen Bluthochdruck, Schlaflosigkeit oder Epilepsie.

