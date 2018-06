marktEINBLICKE um 12: Leichte DAX-Erholung - VW, Daimler und BMW weiter schwach

Nach den drastischen Verlusten am Donnerstag, heißt es am Freitag Wunden lecken und abwarten was kommt. Der DAX kann leicht zulegen, obwohl die Handelskrieg-Folgen wie ein Damokles-Schwert über dem Markt lauern.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.542

MDAX +0,2% 26.302

TecDAX +0,1% 2.801

SDAX +0,3% 12.273

Euro Stoxx 50 +0,4% 3.417

Die Topwerte im DAX sind zum Wochenschluss die Chemietitel Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Beide Papiere profitieren von positiven Analystenkommentaren.

Am Indexende notieren die Autowerte Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Neben der Gewinnwarnung von Daimler sorgt auch der Rückruf von BMW für schlechte Stimmung.

