Köln (ots) - Das werbefinanzierte Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland, WATCHBOX, hat mit Sony Pictures Entertainment Deutschland eine Partnerschaft vereinbart. Die Zusammenarbeit ermöglicht WATCHBOX Nutzern ab der nächsten Woche exklusives kostenloses Streaming von Filmen und Serien aus dem Sony-Pictures-Portfolio. Vor allem Animated-Marvel-Fans haben Grund sich auf die Sony-Inhalte bei WATCHBOX zu freuen. Auch viele weitere Genres werden durch die neue Zusammenarbeit bedient. Insgesamt bringt die Partnerschaft über 160 Stunden zusätzliches Programm für WATCHBOX. Damit wächst das Angebot von WATCHBOX auf insgesamt 3.700 Serienepisoden und 1.500 Filme Programm.



Mit der Partnerschaft baut WATCHBOX sein abwechslungsreiches Portfolio weiter aus. Dabei rückt vor allem das Genre "Animation" in den Fokus. Ab sofort wird dort u.a. die jeweils erste Staffel der in Japan produzierten Anime-Marvel-Klassiker "Blade", "Ironman", "Wolverine" und "X-Men" zu sehen sein. Hinzu kommen die mehrfach preisgekrönten Anime-Filme "Steamboy" und "First Squad", womit das schon jetzt umfangreiche Anime-Angebot weiter ausgebaut wird. Mit "Final Fantasy VII: Advent Children" und "Resident Evil: Degeneration" finden weitere große Namen Platz im Portfolio des Streaming-Angebots, beide vornehmlich bekannt aus dem Gaming-Bereich.



Thorsten Sandhaus, Leiter WATCHBOX bei RTL interactive: "Wir möchten unsere User mit außergewöhnlichen Filmen und Serien abseits des Mainstreams inspirieren. Unsere Partnerschaft mit Sony Pictures ist dabei ein weiterer Schritt beim Ausbau unseres attraktiven Serien- und Filme- Portfolios für unsere Nutzer."



Kerstin Gühne, Senior Vice President Sony Pictures Entertainment: "Die Mediengruppe RTL Deutschland zählt zu unseren wichtigsten Partnern, und mit WATCHBOX ist es der Mediengruppe RTL gelungen, eine sehr innovative Video-Plattform zu etablieren, die auf das veränderte Nutzungsverhalten der TV-Zuschauer einzahlt. Es freut uns, dass Film- und Serienfans künftig auch Sony Inhalte via WATCHBOX auf einer Vielzahl an Endgeräten abrufen können."



Ein weiteres Highlight der Partnerschaft ist "The Beast". Die US-amerikanische Drama-Serie von 2009 bietet die letzte Rolle des besonders aus dem Klassiker "Dirty Dancing" bekannten Schauspielers Patrick Swayze vor dessen Tod. Die Serie handelt vom erfahrenen FBI Agenten Charles Barker (Patrick Swayze) und dessen ihm neu zugeteilten jungen Partner Ellis Dove (Travis Fimmel). Barkers Methoden werden kritisch betrachtet, weshalb das FBI ihn kritisch beobachtet. Dove, der gegen ihn ermitteln soll, ist zwiegespalten: Soll er loyal zu seinem Partner sein, oder diesen aufgrund seiner überharten Art an seine Vorgesetzten verraten. Die Staffel besteht aus 13 Folgen.



Darüber hinaus beinhaltet die Kooperation zwischen Sony Pictures Entertainment Deutschland und WATCHBOX viele weitere Serien und Filme unterschiedlicher Genres wie die Oscar®-nominierte Tragikomödie "Der Tintenfisch und der Wal" von Noah Baumbach mit Jesse Eisenberg, "John Carpenter's Vampires: Los Muertos" mit Jon Bon Jovi als Vampirjäger oder das Biopic "Begnadete Hände - Die Ben Carson Story" mit Cuba Gooding Jr.



Das VOD-Angebot WATCHBOX ist multiscreen - überall und jederzeit - auf Smart TV-Geräten, PC, Smartphone und Tablet verfügbar. Dazu gibt es Apps für Amazon Fire TV, Xbox One, Apple TV, Android und iOS. WATCHBOX ist darüber hinaus mobil abrufbar und passt sich automatisch dem jeweiligen Endgerät an. Außerdem ist es über den Standard HbbTV für Smart TV über den Red-Button-Aufruf bei den Sendern RTL, VOX und bei NITRO verfügbar. Hinzu kommt, dass WATCHBOX als eigenständiger Channel über TV NOW, das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL, abrufbar ist.



