Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ceconomy von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Elektronikhändler zahle für die Beteiligung an dem russischen Wettbewerber M.Video eine wohl recht hohe Prämie, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Johanan bezweifelte, dass das Kapital so am besten eingesetzt wird, zumal das Geschäft in diesem Land schwankungsanfällig sein könnte./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-06-22/12:34

ISIN: DE0007257503