Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich der Veränderungen an der Führungsspitze auf "Halten" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der Schritt komme nach der Ankündigung des Konzernchefs von Gesprächen mit dem Mehrheitsaktionär Hertz im Frühjahr nicht ganz überraschend, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Konsumgüterkonzerns seien nicht unwahrscheinlich. Die Hamburger seien nun unter Druck, zeitnah einen Nachfolger zu finden. Deutliche Änderungen erwartet die Expertin aber nicht./ag/la Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-22/12:38

ISIN: DE0005200000