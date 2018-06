Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie: Ausbruch aus bullischer Flagge bald möglich - Chartanalyse Als Systemhaus ist das an der Deutschen Börse und im TecDAX gelistete Unternehmen S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...