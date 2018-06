Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie kennt nur eine Richtung: aufwärts! Aktienanalyse Den Blockbuster heute um 20:15 Uhr auf Kanal eins schauen? Oder wann und wie oft man möchte bei Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC)? Das 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph in Los Gatos, Kalifornien, gegründete Unternehmen war zunächst eine Online-Videothek und versandte Filme auf DVD und Blu-ray an seine Kunden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...