Der Energieversorger Fortum erhöht einem Medienbericht zufolge an zwei Strecken in Norwegen die Preise an Schnellladern um satte 60 Prozent. Bisher handele es sich um 35 Schnellladestationen, an denen die Tarife von bisher 2,50 auf 4 Kronen pro Minute ansteigen. Dadurch werde das elektrische Fahren dort sogar teurer als mit fossilen Brennstoffen. Hintergrund der Preiserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...