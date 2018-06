Die Berg- und Talfahrt der Ölpreise hält an. In Hinblick auf das große OPEC-Meeting heute, ziehen die Preise für Rohöl wieder an. Der festere Euro/Dollar-Kurs sorgt jedoch dafür, dass importiertes Rohöl günstiger wird. So sind heute Abschläge von durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl drin. Anleger reagieren derzeit sensibel auf jede Reaktion, die aus Wien dringt. Am Morgen stieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...