Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Mögliche US-Importzölle von 10 Prozent auf in China hergestellte Sportartikel sollten das operative Ergebnis von Adidas nur in geringem Maße belasten, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Welche Konsequenzen allerdings ein solcher Schritt letztlich für den Welthandel haben dürfte, könne er in seinen Modellberechnungen nicht kalkulieren./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-22/13:17

ISIN: DE000A1EWWW0