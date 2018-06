Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fortum von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Versorger könnte zu den Profiteuren zählen, falls die deutsche Regierung Bemühungen unterstützen sollte, die europäischen CO2-Emissionsrechte zu verteuern, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn Forum konzentriere sich bei der Stromerzeugung hauptsächlich auf emissionsarme Atom- und Wasserkraftwerke. Falls jedoch diesbezüglich fundamentale Reformen ausblieben, könnten die Strompreise insgesamt letztlich sinken und so auch die Finnen unter Druck setzten. Deshalb halte er an seiner Verkaufsempfehlung für die Papiere fest./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI0009007132