Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Informationsveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Im Halbleitergeschäft des Technologiekonzerns seien dank der weiter starken Nachfrage immer noch keine Anzeichen für einen Abschwung erkennbar, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl bevorzugt Abbott attraktivere Kursniveaus, um wieder in die Aktien einzusteigen./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-06-22/13:19

ISIN: DE0006229107