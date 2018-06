ARIVA RegioX: Der Aktienindex von nebenan DGAP-News: ARIVA.DE AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ARIVA RegioX: Der Aktienindex von nebenan 22.06.2018 / 13:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ARIVA RegioX: Der Aktienindex von nebenan Ab sofort können Anleger auf www.ariva.de die Entwicklung von neun neuen regionalen deutschen Aktienindizes und einem breit aufgestellten Deutschlandindex verfolgen. Die regionalen Börsenbarometer wurden von ARIVA.DE nach wissenschaftlichen Methoden konzipiert und geben Rückschlüsse auf die Innovationsfreude und die Standortbedingungen im innerdeutschen Vergleich. Als erster Emittent legt UniCredit Zertifikate auf die neuen Regio-Indizes auf. Kiel, 22.06.2018 Warum in die Ferne schweifen, wenn sich interessante Entwicklungen auch vor der eigenen Haustür beobachten lassen? In Deutschland sind zahlreiche kleinere und mittelständische Unternehmen an der Börse notiert. Viele von ihnen sind hoch spezialisiert und stellen sich in ihrer Nische der Weltmarkt-Konkurrenz. Um die Aufmerksamkeit von privaten Anlegern und Analysten stärker auf diese Small- und Midcaps zu lenken und zugleich die wirtschaftliche Dynamik in unterschiedlichen Gegenden Deutschlands abzubilden, hat ARIVA.DE in Zusammenarbeit mit einem Professor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft eine neue Indexfamilie entwickelt: die ARIVA RegioX-Indizes. Ob aus Aachen oder Augsburg, Ludwigshafen oder Lübeck - bei den bekannten Indizes Dax, MDax und TecDax spiele der Sitz der Indexmitglieder innerhalb Deutschlands keine Rolle, sagt Marko Pusic, Produktmanager für Kursdaten bei ARIVA.DE. Dagegen sei bei der neuen ARIVA RegioX-Indexfamilie der Standort ein relevanter Parameter für die Indexzusammensetzung. Für insgesamt neun deutsche Teilregionen hat ARIVA.DE einen eigenen Aktienindex entwickelt. "Unser Ziel war es dabei, Unternehmen zu identifizieren, die relevant für die jeweilige Region sind, in der sie ihren Sitz haben", sagt Pusic. Alle neuen Regio-Indizes sind regelbasiert und folgen einer transparenten Methodik. Als Auswahluniversum dient der Regulierte Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (CDax), der aktuell 425 Aktien umfasst. Je nach Firmensitz des Unternehmens werden diese Aktien einer der neun von ARIVA.DE definierten Regionen zugeordnet. Im einzelnen sind dies: Baden-Württemberg (ARIVA BWAX), Hessen (ARIVA HeX), Hamburg und Schleswig-Holstein (ARIVA NOX), Berlin (ARIVA BERX), die Ost-Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen (ARIVA EASTX), Bayern (ARIVA BayX), Niedersachsen und Bremen (ARIVA NiBX), Rheinland-Pfalz und Saarland (ARIVA RPXS) sowie Nordrhein-Westfalen (ARIVA NRWX). Jeder der regionalen Indizes umfasst die zehn größten Aktien aus seinem Gebiet. Maßgebend ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Die Gewichtung der Aktien im Index ist gedeckelt: Eine Aktie darf maximal 25 Prozent des Indexes ausmachen. Die Zusammensetzung der Indizes wird halbjährlich überprüft, ebenso findet regelmäßig ein Rebalancing der Indexgewichte statt. Außerordentliche Anpassungen zum Beispiel nach Fusionen von Unternehmen oder einem Delisting einer Aktie sind jederzeit möglich. Berechnet werden die Indizes allesamt als Performanceindizes. Mit der neuen RegioX-Indexfamilie füllt ARIVA.DE eine Lücke auf dem Aktienmarkt. Zwar berechnen vereinzelt auch Regionalbörsen lokale Aktienindizes. Bundesweit nach einer einheitlichen Methodik konzipierte regionale Börsenbarometer gibt es bisher jedoch nicht. "Die neuen RegioX-Indizes erlauben in Zukunft erstmalig einen regionsübergreifenden Vergleich der Bewertungsdynamik regionaler Unternehmen und damit auch Rückschlüsse auf die Innovationsfreude und die Standortbedingungen im regionalen Vergleich", sagt Ulrich Schmidt, Professor am Kieler Institut für Weltwirtschaft, der die Indexentwicklung wissenschaftlich begleitet hat. Zusätzlich zu den neun regionalen Indizes ist auch ein neuer gesamtdeutscher Index (ARIVA regioX) als Kopf der neuen Indexfamilie entstanden. In ihm werden alle 90 Indexmitglieder der regionalen Aktienindizes aufgenommen - gewichtet erneut nach der Marktkapitalisierung des Freefloats. "Unser Gesamtindex zeichnet so ein regional ausgewogenes, sektorübergreifendes und vor allem breit gestreutes Bild vom deutschen Aktienmarkt", sagt Marko Pusic. Nachdem ARIVA.DE das neue Indexkonzept erarbeitet hat, übernimmt die ICF Bank AG fortan die Berechnung und weitere Betreuung der ARIVA RegioX-Indexfamilie. Als erster Emittent hat UniCredit Indexzertifikate auf die neuen Regio-Indizes emittiert. Über die ARIVA.DE AG Die ARIVA.DE AG aus Kiel ist Anbieter für Finanzdaten und Softwarelösungen und Betreiber des gleichnamigen Finanzportals. ARIVA.DE unterteilt sein Geschäft in zwei Bereiche: "Financial Information Solutions" umfasst alle Informationsangebote des Unternehmens. Dazu zählt das bekannte Börsenportal: Mit zuletzt rund 40 Millionen Seitenaufrufen pro Monat und knapp einer halben Million Unique Usern (Quellen: IVW, AGOF) ist www.ariva.de das zweitgrößte bankenunabhängige Finanzportal in Deutschland. Darüber hinaus ist ARIVA.DE führender Anbieter von Stammdaten von in Deutschland gehandelten, strukturierten Produkten und stellt Kursdatenpakete internationaler Börsen bereit. Zudem bietet ARIVA.DE in diesem Geschäftsbereich auch die Programmierung von Finanzapplikationen bis hin zu kompletten Webseiten an. Der zweite Geschäftsbereich "Regulatory Solutions" umfasst Softwarelösungen, die Teilnehmer auf dem Finanzmarkt in die Lage versetzen, gesetzgeberische Vorgaben zu erfüllen. ARIVA.DE ist Spezialist für regulatorische Anforderungen rund um Themen wie PIB, PRIIP oder MiFID. Mehrheitsaktionär der ARIVA.DE AG ist die EQS Group aus München. An den Standorten Kiel und Frankfurt beschäftigt ARIVA.DE derzeit 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kontakt: ARIVA.DE AG Marko Pusic Produktmanagement Daten Tel: 0431 97108 - 1379 E-Mail: marko.pusic@ariva.de 22.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698031 22.06.2018

AXC0125 2018-06-22/13:53