Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Prudential auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1740 Pence belassen. Die Regulierung auf dem Versicherungsmarkt in Hongkong belaste weiterhin die Ergebnisse der Assekuranz, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Markt stehe für 42 Prozent des Gewinns aus dem Neugeschäft./bek/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-06-22/14:35

ISIN: GB0007099541