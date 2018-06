Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Engie von 15,50 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Brough senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019. Der Versorger könnte zwar zu den Verlierern zählen, falls die deutsche Regierung Bemühungen unterstützen sollte, die europäischen CO2-Emissionsrechte zu verteuern, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei Engie recht breit aufgestellt, so dass sich die negativen Auswirkungen in Grenzen halten dürften./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-06-22/14:36

ISIN: FR0010208488