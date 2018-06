Bitcoin Group SE: Hauptversammlung der Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt EUR 2,5 Mio. an die Bitcoin Group SE DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges Bitcoin Group SE: Hauptversammlung der Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt EUR 2,5 Mio. an die Bitcoin Group SE 22.06.2018 / 14:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE: Hauptversammlung der Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt EUR 2,5 Mio. an die Bitcoin Group SE Herford, 22. Juni 2018 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt bekannt, dass die Hauptversammlung der 100%igen Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für digitale Währungen unter Bitcoin.de betreibt, am heutigen Tag eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 50,00 je Aktie beschlossen hat. Damit fließt der Muttergesellschaft eine Dividende in Höhe von insgesamt EUR 2,5 Mio. zu und stärkt die solide Eigenkapitalbasis der Bitcoin Group SE. Kontakt: Bitcoin Group SE Michael Nowak Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com 22.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697991 22.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1TNV91

AXC0134 2018-06-22/14:41