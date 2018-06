Datron AG: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG DGAP-News: Datron AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Datron AG: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG 22.06.2018 / 15:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG - Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie beschlossen - Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit 100% Zustimmung gefasst Mühltal, 22. Juni 2018 - Die Aktionäre der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen sowie High-Speed Fräswerkzeugen, mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 allen Tagesordnungspunkten mit der jeweils erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Rund 77,52% des Grundkapitals der Gesellschaft waren auf der Hauptversammlung vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erzielten 100% Zustimmung. Die Gesellschaft wird die Dividende in Höhe von EUR 0,20 je Aktie in der kommenden Woche an die Aktionäre ausschütten. "DATRON hat im Geschäftsjahr 2017 das beste Ergebnis in der fast 50jährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaftet und damit den positiven Wachstumskurs erfolgreich gehalten. Entsprechend dieser Ergebnisentwicklung kann mit EUR 0,20 pro Aktie eine im Vergleich zu den Vorjahren höhere Dividende ausgeschüttet werden. Das freut uns für die Aktionäre, die unsere nachhaltige Unternehmensstrategie schon lange begleiten und für alle, die unser Potenzial neu entdeckt haben. Mein herzlicher Dank auch im Namen meiner Vorstandskollegen geht an die tollen Mitarbeiter für ihren Einsatz und an die DATRON Aktionäre für das in uns gesetzte Vertrauen", kommentierte Dr. Arne Brüsch, CEO der Gesellschaft, die Verlesung der Abstimmungsergebnisse im Anschluss an die öffentliche Hauptversammlung im Welcome Hotel Darmstadt. Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative CNC-Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie HochleistungsDosiermaschinen für industrielle Dicht und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus. Eingesetzt werden DATRON Lösungen unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik. Unsere derzeit aktiven 2.000 Maschinenkunden aus dem In und Ausland arbeiten mit etwa 4.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2017 mit 36 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 50,2 Mio. und ein EBIT von EUR 5,2 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON über 250 Mitarbeiter. DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt die DATRON AG den red dot industrial design award 2016 für die neue DATRON neo CNC-Fräsmaschine und den red dot communication award für die r(e)volutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt: DATRON AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal Tel.: +49(0)6151 / 1419 - 0 ir@datron.de 22.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Datron AG In den Gänsäckern 5 64367 Mühltal Deutschland Telefon: 06151 1419 0 Fax: 06151 1419 29 E-Mail: info@datron.de Internet: www.datron.de ISIN: DE000A0V9LA7 WKN: A0V9LA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698089 22.06.2018

