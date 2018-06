Im Rahmen einer Sektoranalyse haben die Wertpapierexperten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Ölkonzerns OMV von 60,0 Euro auf 62,0 Euro erhöht. Die "Neutral"-Empfehlung der Analysten blieb unverändert. In der ausführlichen Branchenanalyse beleuchten die Experten ausführlich sieben Schlüsselfaktoren für eine positive Änderung der Ergebnisse und der Rentabilität der "Big Oils".

Auf Grund von Wechselkursänderungen, höheren Margen im Bereich der Raffinerie und höheren Flüssiggaspreisen wurde zudem die Gewinnerwartungen angepasst. Beim Ergebnis je Aktie rechnen die Goldman-Analysten 2018 nun mit 5,38 (bisher: 5,52) Euro je Aktie, für 2019 erwarten sie 6,10 (bisher: 5,60) Euro und für 2020 prognostizieren sie 5,68 (bisher 5,15) Euro je OMV-Titel.

Am Freitagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,49 Prozent bei 49,53 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

