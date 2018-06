Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-22 / 15:31 Die pädagogischen Fachkräfte in unseren Lernwelten stehen Eltern bei vielen Fragen und Anliegen zur Seite - zum Beispiel, wenn das Kind schlecht schläft. Doch oft suchen Eltern auch Rat und Hilfe, wenn sie sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden - etwa wenn sich eine Trennung abzeichnet oder es in der Familie Suchtprobleme gibt. Um das Kita-Personal bei solchen komplexen Themen zu entlasten und Eltern zu unterstützen, bieten wir in unserer Lernwelten-Kitas und Back-up-Einrichtungen Eltern ab sofort unsere kostenlose Lernwelten-Hotline an. Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr beraten erfahrene Expertinnen und Experten aus verschieden Fachbereichen - darunter Anwälte, Diplom-Psychologinnen und Familientherapeuten - Eltern telefonisch unter anderem zu folgenden Themen: · Krisen und Trennung in der Familie · Umgang mit herausforderndem Verhalten des Kindes · Verlust und Trauer in der Familie · Stress und Überlastung _"In schwierigen Lebenssituationen empfiehlt es sich, frühzeitig Hilfe zu suchen. Bei unserer Lernwelten-Hotline bekommen Eltern individuellen Rat bei allen Fragen - zu jeder Tages- und Nachtzeit und selbstverständlich absolut vertraulich. Ein Angebot, das auch ich nutzen würde, wenn ich Unterstützung bräuchte."_ *Andrea Funke, Bereichsleitung zentrale Kita-Koordination pme Lernwelten* Weitere Infos zu diesem Angebot erhalten Sie in Ihrer pme Lernwelten-Kita oder Back-up-Einrichtung: www.familienservice.de/web/pme-lernwelten [1] *Pressekontakt:* Sabrina Ludwig Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pme Familienservice GmbH Flottwellstraße 4-5 | 10785 Berlin Email: sabrina.ludwig@familienservice.de Fax: 030 263935 77 Mobil: 0176 19945445 Web: www.familienservice.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698109 2018-06-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c185434f4c8210a0b425ac5e1396d32b&application_id=698109&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9d57ddf08f4a9e2704b715d3d909c21a&application_id=698109&site_id=vwd&application_name=news

