Rational macht Dampf, Rocket Internet bleibt günstig, Kuka interessant für risikofreudige Anleger und beim Börsenneuling Akasol sollten Zeichnungsgewinne drin sein. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Rational - Mit Volldampf

Dass der WM-Auftakt für die deutsche Elf in die Hose ging, hatte viele Gründe. Nur am Essen lag es sicher nicht. Mannschaftskoch Anton Schmaus grillt, brät, backt, dämpft und dünstet nämlich mit Geräten des Profiküchenausrüsters Rational aus Landsberg am Lech.

Weltweit, überall dort, wo für viele Menschen gekocht wird, stehen die Dampfgarer von Rational. 120 Millionen Speisen werden mit ihnen täglich zubereitet. Rational kommt in dieser Nische auf einen Weltmarktanteil von 54 Prozent, weiteres Marktpotenzial ist noch vorhanden.

Ein Schnäppchen war die Rational-Aktie nie. Der für 2018 erwartete Gewinn wird mit dem Faktor 40 bewertet, das Kurs-Buchwert-Verhältnis erreicht fast 14. Allerdings schafft es Rational immer wieder, in diese ambitionierte Bewertung hineinzuwachsen. Die Erlöse legen Jahr für Jahr um gut ein Zehntel zu, bei operativen Margen, die sich seit Jahren zwischen 27 und 29 Prozent bewegen. Das Eigenkapital verdoppelt sich etwa alle fünf Jahre. Der Eigenfinanzierungsgrad erreicht knapp 80 Prozent. In der Unternehmenskasse liegt immer ein ausreichend hoher Liquiditätspuffer, aktuell gut 250 Millionen Euro.

Konstant hohe operative Mittelzuflüsse und das wenig kapitalintensive Geschäft garantieren Dividendenkontinuität. Im Schnitt schüttet Rational 70 Prozent vom Nettogewinn an seine Aktionäre aus. Kontrolliert wird das Unternehmen von der Familie des vor einem Jahr verstorbenen Unternehmensgründers Siegfried Meister (63,09 Prozent) und von dessen langjährigem Vertrauten und heutigem Aufsichtsratsvorsitzenden Walter Kurtz (7,81 Prozent).

Aktientipp 2: Kuka - Reif für die Robo-Spekulation

Als der Augsburger Automatisierungsspezialist Kuka vor zwei Jahren vom chinesischen Klima- und Hausgerätehersteller Midea übernommen wurde, schoss die Aktie nach oben. Dann aber, als sich die Geschäftszahlen eintrübten, drehte der Kurs und krachte auf ein Jahrestief. Nun, bei Notierungen um 100 Euro, gerät Kuka ins Visier risikofreudiger Anleger.

Neun Prozent Wachstum erwartet der Branchenverband VDMA in diesem Jahr für die Robotikhersteller. Mit seinen Kernprodukten Roboter und Automatisierungsanlagen ist Kuka hier eine der führenden Adressen. Wichtigster Markt für Roboter ist China. Hier wird Kuka mithilfe von Großaktionär Midea sein Geschäft deutlich ausbauen. Dass sich hierzulande Industriekonzerne seit dem Einstieg der Chinesen mit Aufträgen besonders zurückhalten, lässt sich an den Zahlen nicht festmachen. Im Gegenteil, gerade aus Europa und USA waren die Neubestellungen im ersten Quartal 2018 lebhaft. Von den Autoherstellern Ford und GM bekam Kuka wichtige Branchenauszeichnungen, mit Volkswagen wurde ein Laderoboter für Elektroautos entwickelt, von Siemens Healthineers kamen Bestellungen über Tragroboter herein. Insgesamt liegen die Neuaufträge um 20 Prozent über dem Umsatz. Das signalisiert stabiles Wachstum.

Midea hat derzeit 94,55 Prozent der Kuka-Aktien. Eine Abfindung der freien Kuka-Aktionäre liegt damit in der Luft. Dass der Preis dabei unter dem 2016er-Übernahmekurs von 115 Euro liegen könnte, ist unwahrscheinlich. Insider langen schon zu. Im Mai kaufte Finanzvorstand Peter Mohnen Kuka-Aktien für 146 000 Euro.

Aktientipp 3: Rocket Internet - Lukrative Rechnung

Visionen fehlten dem Start-up-Finanzierer Rocket Internet, weil dieser nicht wisse, wohin mit seinem Cash. Das monierte unlängst auch Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auf der Rocket-Hauptversammlung in Berlin. Anleger halten sich besser an Altkanzler Helmut Schmidt ("Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen") und bleiben bei Rocket Internet an Bord. Immerhin liegen sie mit der Aktie inzwischen fast 30 Prozent im Plus (WirtschaftsWoche 52/2017). Rocket-Chef Oliver Samwer macht es richtig. Besser überlegt und gezielt in aussichtsreiche junge Unternehmen investieren, als Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Außerdem könnten sich unter den weltweit etwa 100 Investments von Rocket gewiss noch ein paar als Volltreffer erweisen. Diese Investments gibt es bei Rocket Internet übrigens gratis, der Börsenwert ist schon durch die großen Beteiligungen und Cash gedeckt.

Ein starkes Börsendebüt legte die Rocket-Beteiligung Home24 hin. Entgegen unserer verhaltenen Prognose (WirtschaftsWoche 24/2018) lag der erste Kurs des Onlinemöbelhändlers 30 Prozent über dem Ausgabepreis. Der verbliebene Rocket-Anteil (28,76 Prozent) wird von der Börse mit 256 Millionen Euro bewertet. Rechnet man dazu noch die Rocket-Beteiligungen an Delivery Hero (8,37 Prozent, 743 Millionen Euro) und Hellofresh ...

