Noch läuft es für die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht rund bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Zeit, dass sich was dreht. Moralische Unterstützung gibt es für Jogi's Jungs aus der Asklepios Klinik Nord - Heidberg. Damit die Elf gegen Schweden auf den richtigen Weg Richtung Achtelfinale kommt, schenkt das Team der Geburtshilfe allen Babys, die in diesen Tagen auf die Welt kommen, schwarz-rot-goldene Fan-Bodys. Die Jüngsten können somit im Deutschland-Look der Nationalmannschaft die Daumen drücken.



Die ersten WM-Bodys sind verteilt, ganz zur Freude der frischgebackenen Eltern: "Das ist eine tolle Überraschung. Ich bin selbst Fußball-Fan und hoffe, dass unsere Mannschaft sie noch länger im Turnier dabei ist", sagt Carolin Fandrich aus Hamburg-Duvenstedt. Sie ist die Mama des kleinen Leon, der am vergangenen Dienstag, 19. Juni um 4.09 Uhr in Heidberg zur Welt kam: mit 54 Zentimetern und 4200 Gramm. Das die Bodys gut bei den Eltern ankommen, freut den Geschäftsführenden Direktor der Asklepios Klinik Nord, Dr. Ulrich Knopp: "Wir hoffen, dass die Familien unser kleines Geschenk in den ersten Tagen nach der Geburt auch gut gebrauchen können und jetzt gut ausgerüstet sind, damit sie gemeinsam beim großen Fußball-Trubel mitfiebern können!"



Individuelle Geburt - sicher und geborgen



In der Klinik für Geburtshilfe der Asklepios Klinik Nord kamen im vergangenen Jahr 1738 Babys zur Welt. Sie ist bereits seit 2002 als "Babyfreundliches Krankenhaus" zertifiziert. Mit ihrem erfahrenen Team bietet sie eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine individuelle Geburt in angenehmer Atmosphäre.



Werdende Eltern können sich jeden 2., 3. und 4. Dienstag im Monat jeweils um 19:00 Uhr persönlich vor Ort über die Entbindungsmöglichkeiten informieren und sich einen Eindruck von den Räumlichkeiten machen. Fragen zum Infoabend beantwortet gern das Kreißsaal-Team telefonisch unter (0 40) 18 18-87 93 93.



