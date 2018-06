Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktie: Auf Wochenbasis interessant - Chartanalyse Seit dem letzten größeren Korrekturtief Ende 2012 bei 8,05 Euro nahm das Wertpapier von bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) seine übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder auf und stieg bis auf ein Rekordhoch von 150,30 Euro bis Juni 2017 an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

