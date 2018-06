Hier geht's zum Video

Die jüngste Kauflaune der Dax-Anleger wurde durch die ersten sichtbaren Zeichen des Handelskrieges schnell zunichte gemacht. Mit Mühe und Not hält die Marke bei 12.500 Punkten. Welche Chancen sich dadurch für Trader und Anleger ergeben, erfahren Sie in dieser Ausgabe GKFX Market Insight. Kristian Volaric von GKFX analysiert die wichtigen Marken beim Dax und dem Ölpreis und geht darauf ein, was am Rohstoffmarkt nach dem Opec-Treffen zu erwarten ist. Und zu guter Letzt darf der nächste WM-Tipp nicht fehlen....