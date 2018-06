Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron ist an diesem Freitag der größte Gewinner in einem insgesamt leicht positiven TecDAX. Die Aktie kann bis in den Nachmittag hinein knapp 3 Prozent zulegen. Unternehmensspezifische Nachrichten sind für diese Kursbewegung nicht verantwortlich, vielmehr scheinen die Anleger den Eindruck zu erwecken, dass die Aktie genug abgestraft wurde. Immerhin ging es in den letzten 7 Tagen um gut 14 Prozent in die Tiefe. Dabei wurde auch eine überverkaufte Situation in ... (Alexander Hirschler)

