Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 26. Juni 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.



Geplante Themen der Sendung:



Alles Gluten, oder was?



Übelkeit, Bauch- und Kopfschmerzen, Blähungen: Viele Menschen reagieren mit diesen Symptomen auf den Genuss von Brot. Der Grund dafür ist meist schnell ausgemacht: das Kleber-Eiweiß Gluten. Doch bei wie vielen Menschen kommen die Beschwerden tatsächlich von Gluten? Und welche Rolle spielt die schnelle Brot-Herstellung, die heute in vielen Backstuben üblich ist? "Marktcheck" klärt auf.



Im Namen der Postbank: Anwalt bereichert sich mit fraglichen Forderungen



Die Postbank hat den Ruf der netten Bank von nebenan. Doch Verbraucherschützer schlagen aktuell Alarm: Im Namen genau dieser Bank treibt ein Anwalt mit teils rüden Methoden häufig auch unberechtigte Forderungen ein. Ein wohl lukratives Geschäftsmodell, denn viele Betroffene zahlen aus Angst oder Unwissenheit, statt sich zu wehren. "Marktcheck" deckt auf.



Solartechniker auf dem Prüfstand



Das eigene Solarkraftwerk auf dem Dach ist in: Immer mehr Menschen setzen auf Photovoltaik, um selbst Strom zu erzeugen. Solartechniker kümmern sich um Wartung, Instandhaltung und Reparatur der Anlagen. Aber: Wie gut sind die Experten für Sonnenenergie? Finden sie Fehler zuverlässig? Und verlangen sie einen angemessenen Preis für ihre Arbeit? "Marktcheck" macht die Stichprobe.



Reisemängel: Was muss der Kunde hinnehmen?



Der Urlaub ist gebucht, die Vorfreude groß. Doch plötzlich wird der Flug gecancelt, oder der Reisepreis steigt in unerwartete Höhen. Muss man sich das gefallen lassen? Wie reagiert man am besten auf Reisemängel? Und was steckt eigentlich hinter dem neuen Pauschal-Reise-Recht? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf.



Von wegen Wartung: Wenn man für schlechten Service zahlen soll



Mit Wartungsverträgen für technische Anlagen und Geräte fühlen sich viele Menschen auf der sicheren Seite. So auch "Marktcheck"-Zuschauer Wolfgang Braun aus dem Zollernalbkreis. Er hatte für seine Telefonanlage einen solchen Vertrag abgeschlossen. Doch als eine Reparatur anstand, wollte die beauftragte Firma weder bezahlen, noch akzeptierte sie in Folge die Kündigung. "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn mischt sich ein.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.



Fotos bei ARD-foto.de.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Telefon 0711 929 11030, kommunikation@SWR.de