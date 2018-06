FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätseinstufung der Hannover Rück bestätigt. S&P bewertet den Rückversicherer nach wie vor mit AA-. Der Ausblick ist stabil.

Die Hannover Rück bleibe einer der führenden Rückversicherer weltweit, der in der Lage sein sollte, in den Jahren 2018 bis 2020 gute Ergebnisse von durchschnittlich über 1 Milliarde Euro im Jahr einzufahren. Gewinn und Kapital seien im Vorjahr trotz des hohen Katastrophenaufkommens robust gewesen, so die Agentur.

