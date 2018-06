Bei Siltronic tummelt sich, trotz guter Unternehmensprognosen, mit Tiger Global Management ein Leerverkäufer (Shortseller). Zuletzt baute dieser seine Position am 7. Juni aus (auf 1,53 Prozent). Bei der Aktie deutete sich bereits Ende 2017 eine sich abschwächende Dynamik an. Per saldo kommt sich nicht mehr so recht vom Fleck. Im Tageschart ist der Siltronic-Kurs nun unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gerutscht. Eine schöne Teilabsicherung gibt es in Form eines Discount-Zertifikats. Beispiel: ...

