DAX verabschiedet sich behauptet ins Wochenende - Bayer und Covestro gesucht

Nachdem das Thema Handelskrieg am Donnerstag für erhebliche Unruhe bei DAX & Co. gesorgt hatte, beruhigten sich die Märkte am Freitag wieder etwas. Ausgestanden ist das Problem aber noch lange nicht.

Das war heute los. Nach zuletzt eher negativen Konjunkturmeldungen, sorgte der neue Markit-Einkaufsmanagerindex der Eurozone für gute Laune. Der entsprechende Index stieg nach vier Rückgängen in Folge wieder leicht um 0,7 Zähler auf 54,8 Punkte an. Weitere positive Nachrichten folgten aus Wien, wo die OPEC-Staaten eine höhere Ölförderung beschlossen. Konkret soll das selbst auferlegte Förderlimit künftig voll ausgeschöpft werden und die aktuelle Förderung um 600.000 Barrel pro Tag angehoben werden.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnten heute die Aktien des Chemiekonzerns Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und dessen Abspaltung Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) gute Stimmung verbreiten. Beide Papiere wurden von Analysten positiv bewertet, weshalb die Bayer-Aktie zeitweise um über 2 Prozent und Covestro sogar um 2,5 Prozent zulegen konnte.

