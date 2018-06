Erst im Jahr 2018 startete die Siemens-Tochter Healthineers an der Börse und das mit einem fulminanten Tempo. Im März gingen die Papiere für rund 30 Euro an den Start und konnten sich innerhalb von nur drei Monaten bereits um mehr als 20 Prozent verbessern. Wie es weitergeht, ist bei einer so jungen Börsengeschichte stets schwer zu beurteilen.

Es gibt jedoch schon so manchen Beobachter, der Healthineers als den nächsten DAX-Kandidaten handelt. Aktuell sind die Anteile noch im TecDAX vertreten, ... (Robert Sasse)

