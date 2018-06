SAN JOSE (IT-Times) - Der von Elon Musk gegründete Online-Bezahldienst PayPal Holdings Inc. erwirbt mit Simility innerhalb kürzester Zeit ein weiteres Startup für den E-Commerce Sektor. Die PayPal Holdings Inc. zahlt für die Übernahme von Simility 120 Mio. US-Dollar in bar. Das Unternehmen entwickelt...

Den vollständigen Artikel lesen ...