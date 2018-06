Halle (ots) - Alarmierend ist, dass die Autoren des Bildungsberichts 2018 nun davor warnen, dass die ohnehin große Kluft zwischen Bildungsgewinnern und Verlierern zu wachsen droht. Die unabhängige Forschergruppe, die den Bericht erstellt hat, weist auf Folgendes hin: Die Zahl derer, die ganz ohne Abschluss die Schule verlassen, hat wieder zugenommen - auch und gerade, weil die Förderung ausländischer Kinder noch nicht ausreichend gelingt. In diesem Land gilt noch immer: Die Chancen sind sehr unterschiedlich verteilt. Wer eine berufliche Ausbildung hat, aber kein Abitur, dessen Kinder nehmen nur zu 24 Prozent ein Studium auf. Akademikerkinder studieren dagegen in 79 Prozent der Fälle. Bessere oder schlechtere Chancen werden vererbt - ein unwürdiger Zustand.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de